В Пермском крае четвёртые сутки ищут пропавшего мальчика

Спасатели и волонтёры Пермского края продолжают поиски 10-летнего Кости Лунегова, пропавшего в лесу в Гайнском районе 3 июня. С момента начала поисков был обнаружен только велосипед школьника.
Как
Поиски не прекращаются ни на секунду, на сон — пару часов, и снова в лес. Квадрат за квадратом. Лес сложный и разный. Местность заболочена, есть дикие звери. Связи практически нет, спутниковые телефоны берут только с крыши. Работаем, — рассказали специалисты.
5 июня в поисках ребёнка задействовали Росгвардию и беспилотники. В общей сложности мальчика ищут около 300 человек — волонтёры, поисковые отряды, полиция, сотрудники СКР.
Ранее, как писал NEWS.ru, тело шестилетнего ребёнка, который 2 июня ушёл из дома и не вернулся, найдено в Красноярске. Мальчик обнаружен в районе острова Татышева в воде. Подробности происшествия, в том числе и личность мальчика, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен