В Пермском крае четвёртые сутки ищут пропавшего мальчика

Фото: ПСО Поиск пропавших детей - Пермь и ПК/vk.com

Семья, где сгорели отец и четверо детей, считалась неблагополучной и состояла на учёте. Родители жили на детские пособия, не работали и злоупотребляли алкоголем.

Накануне трагедии взрослые получили очередную выплату, выпили и устроили пожар, сообщает «Интерфакс-Сибирь». На самом деле у супругов было девять детей, но пятеро находились на воспитании у родственников, а четверо жили...