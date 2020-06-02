Пропавший шестилетний ребёнок найден мёртвым в Красноярске

https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело шестилетнего ребёнка, который накануне вечером ушёл из дома и не вернулся, найдено в Красноярске. Мальчик обнаружен в районе острова Татышева в воде.

Объявление о розыске ребёнка дала полиция, искали мальчика участковые, сотрудники ПДН, уголовного розыска. Ориентировка на дошкольника была разослана всем нарядам полиции, сообщает РИА Новости. Помогали искать мальчика волонтёры.

Об обнаружении тела ребёнка сообщили в группе «Лиза Алерт» в соцсетях. Полиция подтвердила информацию. Подробности происшествия, в том числе и личность мальчика, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предполагаемого убийцу шестилетней девочки задержали полицейские в Крыму. Девочка пропала в Ленинском районе. Выяснилось, что днём 31 мая её взял на рыбалку отец.