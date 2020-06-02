Пропавший шестилетний ребёнок найден мёртвым в Красноярске

Тело шестилетнего ребёнка, который накануне вечером ушёл из дома и не вернулся, найдено в Красноярске. Мальчик обнаружен в районе острова Татышева в воде.
Объявление о розыске ребёнка дала полиция, искали мальчика участковые, сотрудники ПДН, уголовного розыска. Ориентировка на дошкольника была разослана всем нарядам полиции,
Об обнаружении тела ребёнка сообщили в группе «Лиза Алерт» в соцсетях. Полиция подтвердила информацию. Подробности происшествия, в том числе и личность мальчика, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что предполагаемого убийцу шестилетней девочки задержали полицейские в Крыму. Девочка пропала в Ленинском районе. Выяснилось, что днём 31 мая её взял на рыбалку отец.
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