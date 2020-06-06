Банду Аслана Гагиева заподозрили в похищении сына адвоката Скрыпника

https://static.news.ru/photo/eca6d59e-a8ae-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банду Аслана Гагиева подозревают в похищении сына адвоката Константина Скрыпника. 17-летний Евгений Скрыпник исчез 5 июня 2020 года.

Юноша проводил время вместе с родителями в загородном доме в Солнечногорске (Подмосковье). В какой-то момент он вышел погулять, но обратно не вернулся, передаёт Telegram-канал Mash.

Позже юристу начали угрожать. По предварительным данным, СМС-сообщения присылали из СИЗО, где и находятся участники банды.

7 июня ребёнка нашли. Его держали в подвальном помещении под Ногинском (Подмосковье). Подросток даёт показания, медики снимают побои. СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток. По предварительной информации, он сам вышел из леса. Родители пытались найти его своими силами, а после обратились в полицию. Следственные органы после исчезновения ребёнка возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В поисках пропавшего принимали участие до 300 человек.