https://static.news.ru/photo/d003c0b0-c4ab-11e9-9007-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

Пятилетнюю девочку, которую нашли в лесу спустя трое суток поисков, вертолётом доставили в областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Нижегородской области, ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии, организм девочки сильно обезвожен. Сразу после того, как она была обнаружена, её осмотрела бригада Центра медицины катастроф, отмечает РИА Новости .

News.ru писал, что пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка 18 августа, а была обнаружена лишь 21 августа. В масштабных поисках были задействованы более одной тысячи человек, в том числе военные, спасатели и волонтёры.

Девочку нашла жительница Курихи, работник местной администрации Светлана Аниськина, которая была одним из добровольцев поисковой группы. Сообщалось, что малышку обнаружили в буреломе примерно в 2 км от её деревни.