Начальника отдела Минпромторга задержали по делу о крупных взятках

https://static.news.ru/photo/e82aca60-a67f-11ea-bea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные следователи задержали начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризвана Гайрбекова. Ему инкриминируют получении двух взяток в особо крупном размере.

Чиновнику уже предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного на два месяца, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Какие-либо подробности дела не уточняются.

Вместе с чиновником из Минпромторга также задержаны подозреваемые в даче взятки и предполагаемый посредник, который уже дал признательные показания. Для него следствие попросило избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает агентство, ссылаясь на данные Хамовнического суда Москвы.

Ранее, как писал NEWS.ru, два чиновника Министерства природных ресурсов были привлечены к административной ответственности из-за волокиты с обращениями граждан.