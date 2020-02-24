В результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем в центре Киева травмы получили 12 человек.
Авария произошла на светофоре на Харьковской площади в украинской столице. Маршрутное такси врезалось в стоящий грузовик МАЗ. В результате 12 человек получили различные травмы,
Издание уточняет, что наиболее серьёзные ранения — у водителя автобуса, 11 пассажиров были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.
ДТП стало причиной крупной пробки на дороге в сторону аэропорта Борисполь.
Ранее NEWS.ru писал, что семья из четырёх человек погибла, ещё пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Удмуртии. Авария произошла 24 февраля в 13:05 по московскому времени недалеко от населённого пункта Факел автомобильной дороги Игра — Глазов в Игринском районе Удмуртии. Водитель Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA XRAY.
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