https://static.news.ru/photo/7cb120a0-5737-11ea-a052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем в центре Киева травмы получили 12 человек.

Авария произошла на светофоре на Харьковской площади в украинской столице. Маршрутное такси врезалось в стоящий грузовик МАЗ. В результате 12 человек получили различные травмы, передаёт «Информатор».

Издание уточняет, что наиболее серьёзные ранения — у водителя автобуса, 11 пассажиров были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

ДТП стало причиной крупной пробки на дороге в сторону аэропорта Борисполь.

Ранее NEWS.ru писал, что семья из четырёх человек погибла, ещё пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Удмуртии. Авария произошла 24 февраля в 13:05 по московскому времени недалеко от населённого пункта Факел автомобильной дороги Игра — Глазов в Игринском районе Удмуртии. Водитель Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA XRAY.