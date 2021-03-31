На ТЭЦ под Саратовом произошла авария

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На ТЭЦ-4, находящейся на территории города Балаково в Саратовской области, произошла авария. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

До того, как районные власти объяснили, что произошло, жители Балаково начали жаловаться в социальных сетях на страшный шум, который доносится со стороны ТЭЦ. Позднее администрация Балаковского района опубликовала официальный комментарий. В нём говорится, что на ТЭЦ-4 произошла авария. Шумовые эффекты же были обусловлены срабатыванием автоматической защиты.

Жертв и пострадавших нет. Температура теплоносителя опустилась с 70 до 50 градусов. Персонал ТЭЦ приступил к ремонту. Работы планируют завершить до 18:00. На это время граждане останутся без отопления, пишет портал «Новости Саратова».

Как ранее передавал NEWS.ru, 21 марта 300 горняков были эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возникшего пожара. Об этом сообщил Яковлевский горно-обогатительный комбинат.