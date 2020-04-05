На стройке COVID-центра в Новой Москве произошёл пожар

Пожар произошёл на стройке инфекционной больницы в Новой Москве.
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В столичном главке МЧС сообщили, что в результате возгорания погиб один человек.
Строительство ведётся в поселении Вороновское. В работах задействовано около 5 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники. Площадь нового медцентра составит около 70 тысяч квадратных метров. Для него будут закуплены современное медицинское оборудование и материалы. Центр будет рассчитан на 500 мест, в том числе на 250 коек реанимации.
4 апреля стало известно, что основные строительные работы уже завершены. Специалисты переходят к отделке медицинских корпусов.
Ранее NEWS.ru рассказывал о мотивирующих плакатах в советском стиле, которые повесили на строительной площадке инфекционного центра. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарёва, это поднимет дух рабочих.
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