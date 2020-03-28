https://static.news.ru/photo/c8a29bc8-70ce-11ea-8bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У ещё одного жителя Ставропольского края заподозрили заражение коронавирусом. В настоящее время заболевший госпитализирован и находится в изолированном боксе под наблюдением врачей.

Как написал в Instagram губернатор края Владимир Владимиров, пациент, который недавно вернулся из зарубежной поездки, самостоятельно обратился за помощью к медикам. В настоящее время ожидаются результаты окончательного анализа из Новосибирска.

По последним данным, в регионе было зарегистрировано пять заражённых. Они по-прежнему находятся в инфекционной больнице, у четырёх из них болезнь протекает практически без симптомов, состояние пятого пациента заметно улучшилось. Кроме того, 1759 человек находятся под медицинским наблюдением. В основном это граждане России, прибывшие из-за границы, а также имевшие тесные контакты с заболевшими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию, была снята с должности. Ранее против Санниковой СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.