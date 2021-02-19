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Происшествия

На Ставрополье девочка погибла, провалившись под лёд

22:46, 19 февраля 2021 12
Фото: stavropol.sledcom/vk.com

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в Будённовском округе. Сообщается, что под лёд провалились две девочки, одну из которых удалось спасти.

Поступило сообщение об утоплении в озере Буйвола Будённовского округа 11-летней девочки. По данным следствия, девочка провалилась под лёд в воду, гуляя вместе со своей подругой. Вторую девочку спасатели извлекли из воды в бессознательном состоянии, — цитирует РИА Новости сообщение регионального Следственного комитета.

Отмечается, что девочка находится в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители устанавливают лиц, ответственных за безопасность на объекте.

Как сообщал NEWS.ru, в результате пожара в жилом доме в Кирове погибли пять человек, среди них — двое детей. Кроме того, за медицинской помощью обратились ещё шестеро.

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