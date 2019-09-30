https://static.news.ru/photo/05d62cfa-e3a6-11e9-a094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Движение поездов от станции метро «Белорусская» до «Новокузнецкой» Замоскворецкой линии столичного метрополитена было приостановлено в 19:00 из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение восстановлено.

На Замоскворецкой линии нет движения поездов от «Белорусской» до «Новокузнецкой» из-за падения пассажира, — сообщается в Twitter Московского метрополитена.

На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от «Белорусской» до «Новокузнецкой» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) September 30, 2019

Как писал News.ru, движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы было остановлено на участке от станции «Нагорная» до «Пражской» из-за упавшего на рельсы пассажира. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Горожанам было рекомендовано воспользоваться наземным транспортом при необходимости.