https://static.news.ru/photo/01309ab0-cbd6-11e9-a50f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.rosgvard.ru

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили на пляже в Сочи. Опасную находку сделали в районе одного из санаториев.

На место инцидента были вызваны специалисты-взрывотехники. Прибывшая инженерно-техническая группа ОМОНа обследовала находку и идентифицировала её как артиллерийский снаряд, сообщили в пресс-службе регионального главка Росгвардии.

Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли в песчаный карьер, где уничтожили накладным зарядом.

Ранее, как писал News.ru, шесть снарядов времён Второй мировой войны были обнаружены на одной из московских стройплощадок.