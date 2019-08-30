Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили на пляже в Сочи. Опасную находку сделали в районе одного из санаториев.
На место инцидента были вызваны специалисты-взрывотехники. Прибывшая инженерно-техническая группа ОМОНа обследовала находку и идентифицировала её как артиллерийский снаряд,
Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли в песчаный карьер, где уничтожили накладным зарядом.
Ранее, как писал News.ru, шесть снарядов времён Второй мировой войны были обнаружены на одной из московских стройплощадок.