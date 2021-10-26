На оставившую детей в квартире сибирячку завели уголовное дело

Мать из Братска заперла четверых сыновей в квартире на четыре дня и ушла в гости к подруге. Против неё заведено уголовное дело, пишет «КП-Иркутск».

Вы мне никто, чтобы перед вами отчитываться! Забыла спросить, — огрызнулась арестованная сибирячка.

31-летняя женщина заперла своих сыновей, младшему из которых год от роду, а старшему всего 10 лет, одних в квартире и ушла в гости к подруге. Соседка подкармливала мальчиков через окно, пока на место не прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Против халатной матери завели уголовное дело.

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В настоящее время следователями СК женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и помещена под стражу. Она подозревается в совершении деяний, предусмотренных ст.125 УК РФ (оставление в опасности), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Известно, что женщина воспитывала детей одна, часто выпивала и попадала в поле зрения полиции. Тем не менее, она выразила уверенность в том, что сможет забрать опеку над мальчиками после того, как бросит пить.

Ранее сообщалось, что в больницу Санкт-Петербурга поступил двухлетний ребёнок после отравления неизвестными наркотиками. В отношении его отца возбудили уголовное дело.