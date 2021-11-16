На МКАДе столкнулись шесть автомобилей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший помощник министра финансов Антона Силуанова Михаил Коробкин погиб при взрыве в частном доме в Волгограде. По неофициальной информации, 67-летний мужчина пытался распилить электрической пилой некий предмет, который мог сдетонировать, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл в садоводческом обществе «Центральный — 2». Тело мужчины обнаружила его жена. Он получил множественные ранения груди, живота, лица и рук. Предположительно, погибший пытался распилить миномётную мину, зажав её...