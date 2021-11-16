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На МКАДе столкнулись шесть автомобилей

08:04, 17 ноября 2021
На МКАДе столкнулись шесть автомобилей Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Шесть автомобилей столкнулись на 77-м километре МКАД. На место прибыли оперативные службы Москвы, информация о жертвах и пострадавших пока не приводится, сообщает столичный дептранс в Telegram.

На внешней стороне 77 километре МКАД (после развязки с СВХ) столкнулись шесть автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — отмечается в сообщении.

Движение в районе аварии затруднено, поскольку занято три полосы из пяти.

Ранее стало известно, что авария с участием 16 легковых автомобилей произошла на Дмитровском шоссе недалеко от МКАД в Москве. Причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие. В ночь на 11 ноября в столице и области выпал снег, на дорогах образовалась гололедица.

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