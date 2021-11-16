На МКАДе столкнулись шесть автомобилей

Шесть автомобилей столкнулись на 77-м километре МКАД. На место прибыли оперативные службы Москвы, информация о жертвах и пострадавших пока не приводится, сообщает столичный дептранс в Telegram.
На внешней стороне 77 километре МКАД (после развязки с СВХ) столкнулись шесть автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — отмечается в сообщении.
Движение в районе аварии затруднено, поскольку занято три полосы из пяти.
Ранее стало известно, что авария с участием 16 легковых автомобилей произошла на Дмитровском шоссе недалеко от МКАД в Москве. Причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие. В ночь на 11 ноября в столице и области выпал снег, на дорогах образовалась гололедица.