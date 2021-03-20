На Кубани загорелся ангар с автомобильными покрышками

https://static.news.ru/photo/b080e304-8a1f-11eb-a81d-96000091f725_660.jpg Фото: rvsnews/vk.com

Ангар с автомобильными покрышками загорелся в Динском районе Краснодарского края. Площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Установлено, что происходит горение автомобильных покрышек в ангаре и на прилегающей территории, площадь пожара предварительно 1 800 кв. м, — говорится в сообщении ведомства.

О пострадавших не сообщалось. Сколько пожарных расчётов задействовано для тушения пожара, а также его причины не уточняются.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковных Химках вновь произошёл крупный пожар — полыхает стекольный завод. Площадь возгорания составляет 750 кв. м.