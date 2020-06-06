На Камчатке скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

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В больнице на Камчатке умер один из младенцев, которых родители оставили без присмотра не кормили четыре дня. Об этом сообщили в пресс- службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Один из двух младенцев, мальчик, скончался в краевой детской инфекционной больнице, по предварительным данным, вечером 5 июня. Причина смерти не установлена, судебно- медицинская экспертиза только назначена, — отметили в ведомстве.

В СКР подчеркнули, что девочка чувствует себя нормально. Медики продолжают наблюдать за её состоянием, передаёт ТАСС.

Два четырёхмесячных ребёнка попали в больницу 4 июня. Выяснилось, что родители не кормили их в течение нескольких дней. Следствие считает, что муж и жена с конца мая распивали спиртное и полностью игнорировали обязанности по уходу за сыном и дочерью. Мальчика и девочку доставили в Вилючинскую городскую больницу в тяжёлом состоянии.

Как писал NEWS.ru, по данному факту возбуждено уголовное дело. Женщину 1997 года рождения и мужчину 1985 года рождения, жителей города Вилючинск, подозревают в преступлениях, предусмотренных статьёй 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.