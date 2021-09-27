На Камчатке нашли останки всех погибших при крушении вертолёта Ка-27

На Камчатке обнаружены тела всех жертв разбившегося вертолёта Ка-27. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. Вертолёт потерпел крушение 23 сентября, на его борту находились пять человек.

Погибли все пять человек, находившихся на борту. Их останки обнаружены, — сказал собеседник агентства.

Ка-27 разбился при выполнении учебно-тренировочного полёта. Незадолго до катастрофы экипаж перестал выходить на связь. Позднее обломки воздушного судна были найдены на труднодоступном северном склоне горы Острая. Выживших при этом не обнаружили.

Вертолёт принадлежал ФСБ. В связи с этим спасателей в его поисках не задействовали, а после обнаружения места катастрофы туда никого не допускали, кроме сотрудников ведомства. По факту крушения Ка-27 возбуждено уголовное дело.