Фото: Michael Runkel/Global Look Press

Сотрудники Береговой охраны США занимаются поисками туристического вертолёта, который пропал у берегов острова Кауаи, штат Гавайи. На его борту находились семь человек — пилот и шесть пассажиров, в числе которых были двое детей.

Вертолёт не вернулся с экскурсии в парк На-Пали-Кост, после чего владелец воздушного судна обратился к спасателям. В сообщении пресс-службы Береговой охраны отмечается, что борт оснащён электронным локатором, однако поисковики до сих пор не получили каких-либо сигналов.

Видимость в районе проведения операции составляет порядка 6,4 км из-за дождя и облаков, а скорость ветра — 45 км/ч. 

Ранее NEWS.ru писал, что угольный магнат Крис Клайн и ещё шестеро летевших с ним человек погибли при падении вертолёта в Атлантику неподалёку от острова Гранд-Кей на Багамах.

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