https://static.news.ru/photo/384c52b4-2897-11ea-9cf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/Global Look Press

Сотрудники Береговой охраны США занимаются поисками туристического вертолёта, который пропал у берегов острова Кауаи, штат Гавайи. На его борту находились семь человек — пилот и шесть пассажиров, в числе которых были двое детей.

Вертолёт не вернулся с экскурсии в парк На-Пали-Кост, после чего владелец воздушного судна обратился к спасателям. В сообщении пресс-службы Береговой охраны отмечается , что борт оснащён электронным локатором, однако поисковики до сих пор не получили каких-либо сигналов.

Coast Guard searching for tour helicopter missing off Hawaii https://t.co/fnZseKDACN pic.twitter.com/i7Jrt9qgkD — CBS News (@CBSNews) December 27, 2019

Видимость в районе проведения операции составляет порядка 6,4 км из-за дождя и облаков, а скорость ветра — 45 км/ч.

Ранее NEWS.ru писал, что угольный магнат Крис Клайн и ещё шестеро летевших с ним человек погибли при падении вертолёта в Атлантику неподалёку от острова Гранд-Кей на Багамах.