https://static.news.ru/photo/384c52b4-2897-11ea-9cf2-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Runkel/Global Look Press
Сотрудники Береговой охраны США занимаются поисками туристического вертолёта, который пропал у берегов острова Кауаи, штат Гавайи. На его борту находились семь человек — пилот и шесть пассажиров, в числе которых были двое детей.
Вертолёт не вернулся с экскурсии в парк На-Пали-Кост, после чего владелец воздушного судна обратился к спасателям. В сообщении пресс-службы Береговой охраны отмечается, что борт оснащён электронным локатором, однако поисковики до сих пор не получили каких-либо сигналов.