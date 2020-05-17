На Филёвской линии метро восстановили движение

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Движение поездов на участке между станциями «Пионерская» и «Кунцевская» столичного метрополитена временно приостановлено из-за упавшего на рельсы дерева. Об этом сообщается в Twitter московского метро.

Службы подземки уже на месте и работают над восстановлением движения на участке Филёвской линии. Пользуйтесь станциями Арбатско-Покровской линии, уже работают службы мосметро, — сказано в сообщении. Жителей Москвы власти города...