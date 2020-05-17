Происшествия

На Филёвской линии метро восстановили движение

13:57, 17 мая 2020
Фото: vk.com/sokolniki_i_vao

Движение поездов полностью восстановлено на Филёвской линии московского метро после падения дерева на пути.

Сообщение об этом появилось в Twitter Московского метрополитена. Согласно ему, упавшее дерево убрали, в данный момент проводится замена повреждённых элементов инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что движение поездов на участке между станциями «Пионерская» и «Кунцевская» столичного метрополитена временно приостановлено из-за упавшего на рельсы дерева.

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