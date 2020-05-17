На Филёвской линии метро восстановили движение

Движение поездов полностью восстановлено на Филёвской линии московского метро после падения дерева на пути.
Сообщение об этом появилось в Twitter Московского метрополитена. Согласно ему, упавшее дерево убрали, в данный момент проводится замена повреждённых элементов инфраструктуры.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что движение поездов на участке между станциями «Пионерская» и «Кунцевская» столичного метрополитена временно приостановлено из-за упавшего на рельсы дерева.
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