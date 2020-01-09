https://static.news.ru/photo/6b3741b8-32d1-11ea-a213-fa163e074e61_660.jpg Чукотка Фото: 87.mchs.gov.ru

На территории Чукотки зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,5.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По его данным, по интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как «опустошительное». Его эпицентр имел координаты 62.40 градуса северной широты и 171.02 градуса восточной долготы, передаёт « Интерфакс-Сибирь ».

Первый толчок произошёл в 11:38 мск. В 12:57 мск Алтае-Санский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал второй толчок магнитудой 5,6 примерно в том же районе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сейсмологи зарегистрировали в Олюторском районе на севере Камчатки подземные толчки силой до 6,9 балла. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.