На территории Чукотки зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,5.
Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По его данным, по интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как «опустошительное». Его эпицентр имел координаты 62.40 градуса северной широты и 171.02 градуса восточной долготы, передаёт «
Первый толчок произошёл в 11:38 мск. В 12:57 мск Алтае-Санский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал второй толчок магнитудой 5,6 примерно в том же районе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сейсмологи зарегистрировали в Олюторском районе на севере Камчатки подземные толчки силой до 6,9 балла. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен