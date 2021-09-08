На боевом посту: глава МЧС Евгений Зиничев погиб как спасатель

Во время учений в арктической зоне на севере Красноярского края погиб глава МЧС Евгений Зиничев, ему было 55 лет. Министр упал с обрыва и разбился, спасая поскользнувшегося кинорежиссёра Александра Мельника, приехавшего в Норильск готовиться к съёмкам документального фильма. Министр считался одним из наиболее приближённых к президенту Владимиру Путину членом кабмина. В прошлом Зиничев работал охранником главы государства, а после этого стал не только руководителем ключевого ведомства и членом Совбеза, но по слухам имел возможность сесть в кресло главы ФСБ или ФСО. Такая утрата наверняка изменит расклад в высших эшелонах власти и станет предметом разбирательства спецслужб. NEWS.ru выяснил подробности последних дней жизни министра и вспомнил его административно-политическую биографию.

По следам норильской экокатастрофы

Как заявили в МЧС, глава ведомства трагически погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека». У него остались жена, сын и внук и две внучки. О случившемся сразу доложили Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата.

Гибель министра прокомментировал и глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, Евгений Зиничев «был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни»:

Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества.

Как сообщил накануне глава Красноярского края Александр Усс, 7 сентября на территории Арктической зоны стартовали двухдневные учения МЧС, куда прибыл и глава МЧС Евгений Зиничев «контролировать тренировку». Поводом для учений стала экологическая катастрофа на объектах «Норникеля», случившаяся в 2020 году. Спасатели тренировались применять новые способы пресечения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Учения проводятся одновременно в семи регионах страны. В Красноярском крае спасатели на практике отрабатывают пять сценариев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, — анонсировал Усс.

В рамках рабочего визита в Красноярский край министр проверил ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске и посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд.

По словам главы Таймыра Евгения Вершинина, на первой учебной точке, в Дудинском порту, подразделения ликвидировали условный пожар на ледоколе «Авраамий Завенягин». Затем на территории нефтебазы, по легенде, произошёл взрыв паровоздушной смеси, находящейся под крышей вертикального стального резервуара объемом 5 тысяч кубометров с последующим горением нефтепродуктов. Параллельно на нефтебазе при перекачке нефтепродуктов в резервуарный парк произошёл условный разлив дизтоплива с последующим попаданием в акваторию Енисея. На острове Кабацкий подразделениями успешно потушен тундровый пожар, добавил Вершинин.

Утром 8 сентября Евгений Зиничев совместно с Александром Уссом проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске, а затем продолжил контролировать ход учений. Всего участие в них принимали 840 человек и свыше 150 единиц техники, включая 18 плавсредств и четыре воздушных судна.

Как сообщили в МЧС учения 7-8 сентября проводились в соответствии с поручением президента Владимира Путина. В них, помимо российских специалистов, принимают участие 50 иностранных делегатов из 20 стран (Финляндии, Дании, США, Канады, Норвегии и других) как очно, через видеоконференцсвязь. В мероприятиях также участвовали представители Международной организации гражданской обороны и Всемирного фонда дикой природы.

Спасал режиссёра

Согласно сценарию велась подробная документальная съёмка учений. Но, по некоторым данным, ни министр, ни съёмочная группа не знали о сложностях рельефа. Первоначально в СМИ попала версия о том, что Зиничев погиб якобы «осматривая достопримечательности». Но затем главред канала RT Маргарита Симоньян рассказала , что министр умер, пытаясь спасти оператора съёмочной группы:

Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом.

Несчастье произошло на водопаде Китабо-Орон на реке Иркингда, известный также как Большой иркиндинский водопад. Он находится в западной части Путоранского заповедника, в нескольких сотнях километров от Норильска. Добраться туда можно только по воздуху. По другим данным, все случилось на озере Лама в районе заповедного плато Путорана в Красноярском крае, в 120 километрах от Норильска.

Министра и оператора экстренно госпитализировали на вертолёте, но оба они умерли, не долетев до больницы. Как пишет Life, за три часа до официального сообщения о смерти министра диспетчер полётов передал в единую диспетчерскую службу сообщение о том, что «вертолёт летит в Норильскую больницу № 1, требуется два реанимобиля, аппарат ИВЛ и вторая группа крови».

В пресс-службе RT заявили, что второй погибший не был сотрудником издания, а съёмочная группа телеканала RT, которая освещала учения, в момент несчастного случая находилась в другом месте. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС, помимо Евгения Зиничева со скалы на севере Красноярского края сорвался 63-летний режиссёр и сценарист Александр Мельник. Он прибыл в Норильск для выбора места съёмок своего нового документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути.

Александр Мельник — известный российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он известен по фильмам «Новая Земля» (2008) и «Территория» (2015). Лауреат премии «Ника», член Академии кинематографических искусств «Ника». Мельник многие годы сотрудничал с МЧС России, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пишет близкий к силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, по факту произошедшего краевое подразделение СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или в отказе в этом. Также, обстоятельства гибели близкого соратника Владимира Путина, 55-летнего экс-замдиректора ФСБ Евгения Зиничева «будут внимательно изучены спецслужбами». К тому же, утверждается в публикации, погибший чиновник «рассматривался, как кандидат на место директора ФСО». В СМИ также циркулировали слухи, что министра готовили на руководство ФСБ на место Александра Бортникова, а по некоторым данным и в качестве преемника действующего президента.

Евгений Зиничев facebook.com/MchsRussia

Зиничев входил в силовую вертикаль власти страны. Его биография была тесно связана со спецслужбами. В 1987-1991 годах он работал в КГБ, а затем в структурах Службы безопасности президента (ныне — ФСО), сопровождая Владимира Путина в поездках и являясь одним из его охранников. В 2012-2013 годах проходил курс переподготовки в Военной академии Генштаба, а с 2014-го работал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ, чрез год назначен начальником управления ФСБ по Калининградской области.

В 2016 году Зиничева назначили врио главы Калининградской области, но вскоре он попросил Владимира Путина перевести его на другую работу. В результате его переместили на пост замдиректора ФСБ и присвоили воинское звание генерал-лейтенанта. С 2018 года Зиничев трудился главой МЧС, являясь одновременно членом Совбеза РФ. Об отставке его предшественника на министерском посту, Владимира Пучкова, стали говорить после трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, но смена руководства МЧС случилась только после переизбрания Путина на очередной президентский срок.

Преемником Евгения Зиничева на посту министра в ранге врио стал первый замглавы МЧС, 63-летний генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. В должности замминистра он пробыл с 2006 по 2018 год, а затем стал первым заместителем главы ведомства. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также ведомственными наградами. До этого Чуприян долгие годы работал в органах пожарной охраны и МЧС по Петербургу и Ленобласти.