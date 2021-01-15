Мужчина захватил заложников в грузинском Каспи, чтобы попасть в Россию

https://static.news.ru/photo/6972d294-57fa-11eb-a201-fa163e074e61_660.jpg Фото: შინაგან საქმეთა სამინისტრო/youtube.com

Сотрудники полиции Грузии задержали в городе Каспи 27-летнего мужчину, удерживавшего в заложниках двух человек.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе рассказал, что задержанный требовал, чтобы ему выделили автомобиль. Он собирался уехать в Россию.

Как передаёт ТАСС, замглавы МВД также уточнил, что захвативший заложников мужчина ранее работал в полиции. В 2018 году он ушёл из правоохранительных органов по собственному желанию.

Захват заложников в Каспи произошёл днём 16 января. Злоумышленник ворвался в заводской цех с охотничьим ружьём и выгнал из помещения всех, кроме двух человек. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и после нескольких часов переговоров добились освобождения заложников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 14 лет тюремного заключения.

20 ноября в Тбилиси в офисе микрофинансовой организации мужчина взял в заложники 17 человек. Захватчик выложил в Интернет видеообращение, передавал NEWS.ru. Он потребовал от властей Грузии ввести запрет на азартные игры, повысить пенсии, сократить проценты по банковским кредитам и понизить цены на лекарства. Силовикам удалось задержать захватчика, заложники не пострадали.