https://static.news.ru/photo/2a43ff14-3238-11ea-8b06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина напал на подростка в центре Москвы. 20-летний молодой человек избил школьника и выстрелил ему в лицо.

Причиной конфликта стали вражда и неприемлемость другой идеологии. Школьника доставили в больницу с многочисленными ушибами и гематомами. Сообщается, что врачи также диагностировали у него перелом спинки носа и носовой перегородки.

С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

В феврале 2019 года в Санкт-Петербурге водитель автомобиля выстрелил в лицо пешеходу за просьбу не ездить по тротуарам. Об этом сообщал NEWS.ru.