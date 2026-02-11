Мужчина решил лечиться народными средствами по совету подруги и умер

В жилом доме на Бескудниковском бульваре в Москве обнаружено тело 25-летнего уроженца Брянской области, который утонул в собственной ванной, сообщает МК.RU. Незадолго до трагедии мужчина жаловался на высокую температуру и официально оформил больничный.

По совету знакомой он решил погреться в горячей воде, однако во время процедуры потерял сознание и не смог выбраться из ванны. Специалисты установили, что причиной обморока и последующей гибели стала критическая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, вызванная перепадом температур на фоне болезни. Организм молодого человека не выдержал термического воздействия, что привело к резкому ухудшению состояния. По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в душевой во время банных процедур умер несовершеннолетний студент, инцидент произошел в общежитии Пермского техникума. По предварительной информации из соцсетей, молодой человек потерял сознание в душевой, его нашли только некоторое время спустя, тело юноши полтора часа пролежало в горячей воде.