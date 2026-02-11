Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 18:22

Мужчина решил лечиться народными средствами по совету подруги и умер

Житель Москвы насмерть захлебнулся в собственной ванной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В жилом доме на Бескудниковском бульваре в Москве обнаружено тело 25-летнего уроженца Брянской области, который утонул в собственной ванной, сообщает МК.RU. Незадолго до трагедии мужчина жаловался на высокую температуру и официально оформил больничный.

По совету знакомой он решил погреться в горячей воде, однако во время процедуры потерял сознание и не смог выбраться из ванны. Специалисты установили, что причиной обморока и последующей гибели стала критическая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, вызванная перепадом температур на фоне болезни. Организм молодого человека не выдержал термического воздействия, что привело к резкому ухудшению состояния. По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в душевой во время банных процедур умер несовершеннолетний студент, инцидент произошел в общежитии Пермского техникума. По предварительной информации из соцсетей, молодой человек потерял сознание в душевой, его нашли только некоторое время спустя, тело юноши полтора часа пролежало в горячей воде.

смерти
Москва
происшествия
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
«Вызывает пневмонию»: раскрыта причина гибели 10 младенцев в Новокузнецке
«Мост в никуда»: одинокая свая в Латвии стала символом расточительства
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.