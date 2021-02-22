Мужчина на Lexus насмерть сбил двух подростков в Улан-Удэ

https://static.news.ru/photo/7125409c-75e8-11eb-8528-96000091f725_660.jpg Фото: artykovbatyr/instagam.com

Водитель внедорожника Lexus в Улан-Удэ сбил двух подростков, которые от полученных травм скончались на месте.

По данным пресс-службы МВД республики, инцидент произошёл около 18:20 на улице Революции 1905 года. Мужчина скрылся с места происшествия.

От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия. Погибшие 2004 года рождения, мальчик и девочка, — рассказал представитель ведомства.

Он добавил, что сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. В настоящее время с ним работают правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в результате автомобильной аварии в Татарстане. Там столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло около полудня на третьем километре автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Kia выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с машиной Lada.