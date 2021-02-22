Мужчина на Lexus насмерть сбил двух подростков в Улан-Удэ

Водитель внедорожника Lexus в Улан-Удэ сбил двух подростков, которые от полученных травм скончались на месте.
По данным пресс-службы МВД республики, инцидент произошёл около 18:20 на улице Революции 1905 года. Мужчина скрылся с места происшествия.
От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия. Погибшие 2004 года рождения, мальчик и девочка, — рассказал представитель ведомства.
Он добавил, что сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. В настоящее время с ним работают правоохранительные органы,
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в результате автомобильной аварии в Татарстане. Там столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло около полудня на третьем километре автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Kia выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с машиной Lada.