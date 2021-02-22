Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

Четыре человека погибли в результате автомобильной аварии в Татарстане. Там столкнулись два легковых автомобиля.
ДТП произошло около полудня на третьем километре автодороги «Рыбная-Слобода — Кутлу-Букаш», сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки Kia выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с машиной Lada,
В салоне иномарки находился только водитель, он погиб. В отечественном автомобиле помимо водителя были два пассажира. Все они скончались на месте ДТП от полученных травм, которые оказались несовместимы с жизнью.
Ранее в Туве, как писал NEWS.ru, при столкновении легкового автомобиля и автобуса пострадали 18 человек, в том числе 13 детей.