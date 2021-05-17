Мужчина из ревности задушил сторожа детского сада

https://static.news.ru/photo/472becb2-b70d-11eb-8bc2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае мужчина задушил свою бывшую сожительницу в детском саду, где та работала сторожем. Причиной инцидента стали ревность и обида, пишет Telegram-канал «112».

Ревнивец пришёл на работу к девушке, чтобы поговорить, однако беседа не задалась. В итоге он набросился на бывшую возлюбленную и принялся её душить. Когда сторож перестала подавать признаки жизни, злоумышленник позвонил в полицию и признался в содеянном.

Тем не менее медики всё же успели спасти девушку. На данный момент она находится в больнице в состоянии комы. Врачи борются за её жизнь.

Ранее житель Забайкалья из ревности убил мужчину, узнав о его интимной переписке со своей супругой. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Убийство произошло 24 марта. Осуждённый догнал на своём автомобиле потерпевшего на трассе Чита — Ингода. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого один нанёс другому ножевые ранения в грудь и левое плечо. В результате полученных травм потерпевший скончался в нескольких десятках метрах от места преступления.