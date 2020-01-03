https://static.news.ru/photo/0c8e1bac-2eb0-11ea-a006-fa163e074e61_660.jpg Фото: 89.mchs.gov.ru

Пожарным понадобилось восемь часов, чтобы потушить горящий полигон бытовых отходов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого округа.

Огонь повредил мусор на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет. Тушили пожар 21 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС округа.

Пока выясняются причины возгорания. Свалка в Новом Уренгое горит второй раз. В начале сентября прошлого года там тушили огонь 12 часов. Позже выяснилось, что горели покрышки, которые вывезли и подожгли представители неизвестной организации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что все мусорные полигоны в Подмосковье будут закрыты к концу 2020 года. В 2019 году из 39 полигонов в Московской области были закрыты 28. 11 планируется закрыть к 2021 году.