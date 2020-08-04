Мотодельтаплан разбился в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c1b8a7a4-d64e-11ea-9158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В Московской области разбился мотодельтаплан. В результате один человек погиб.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного ГУ МЧС России. По её данным, авария произошла в районе 97-го километра трассы М-1.

В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан, — сообщил источник в пресс-службе.

После аварии обоих пилотов пришлось деблокировать из повреждённого мотодельтаплана. В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

В результате происшествия пострадало два человека, один из которых погиб, уточняет телеканал «360».

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