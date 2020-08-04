Мотодельтаплан разбился в Подмосковье

В Московской области разбился мотодельтаплан. В результате один человек погиб.
Об этом
В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан, — сообщил источник в пресс-службе.
После аварии обоих пилотов пришлось деблокировать из повреждённого мотодельтаплана. В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.
В результате происшествия пострадало два человека, один из которых погиб,
Ранее NEWS.ru писал о том, что трое человек погибли при авиакатастрофе в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта, США). Самолёт Piper 32 рухнул на дом. В результате происшествия погибли мужчина, женщина и девятимесячный младенец.
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