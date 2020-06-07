Московского стрелка ранили и задержали

https://static.news.ru/photo/0f69ed3e-a911-11ea-bc7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, который вечером 7 июня открыл стрельбу из окна дома по улице строителей в Москве, задержан сотрудниками СОБРа.

Они вошли в подъезд стрелка, затем был слышен приглушённый хлопок и три выстрела. Стрелок, предположительно, находится в неадекватном состоянии, он получил ранение, сообщает ТАСС.

Отмечается, что около дома № 5, корпус 3 на юго-западе Москвы работают сотрудники МВД и Росгвардии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три выстрела прозвучали в подъезде дома по улице Строителей в Москве, из окна которого не менее 20 минут стрелял мужчина. Улицу оглашают крики и шум из подъезда. Спецназ просит вызвать скорую помощь. Стрельба последовала в тот момент, когда силовики вели переговоры со стрелявшим мужчиной.