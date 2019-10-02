Около 200 млн тенге (примерно 33 млн рублей) похитили мошенники из России со счетов граждан Казахстана. Об этом сообщил первый замглавы МВД республики Марат Кожаев.
По его словам, в настоящее время возбуждено несколько уголовных дел. Замминистра рассказал, что злоумышленники «с использованием ложных рекламных возможностей в Интернете получали доступ к счетам» казахстанцев и переводили деньги на территорию РФ. Он добавил, что средства были сняты людьми, находившимися в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и других российских городах.
Представитель ведомства рассказал, что МВД Казахстана отправило запрос российским коллегам о предоставлении видеоизображения лиц, которые снимали эти деньги. Кожаев отметил, что, пока эта процедура проходила согласование в банках, видео не сохранились, сообщает «
Как ранее писал News.ru, телефонные мошенники, представившись сотрудниками Рокетбанка, похитили у HR-менеджера этой же кредитной организации 120 тысяч рублей. Злоумышленник, ссылаясь на участившиеся случаи мошенничества, порекомендовал женщине перевести деньги со всех карт на счёт в Рокетбанк.