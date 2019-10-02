https://static.news.ru/photo/cc318590-e4e9-11e9-86b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/Global Look Press

Около 200 млн тенге (примерно 33 млн рублей) похитили мошенники из России со счетов граждан Казахстана. Об этом сообщил первый замглавы МВД республики Марат Кожаев.

По его словам, в настоящее время возбуждено несколько уголовных дел. Замминистра рассказал, что злоумышленники «с использованием ложных рекламных возможностей в Интернете получали доступ к счетам» казахстанцев и переводили деньги на территорию РФ. Он добавил, что средства были сняты людьми, находившимися в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и других российских городах.

Представитель ведомства рассказал, что МВД Казахстана отправило запрос российским коллегам о предоставлении видеоизображения лиц, которые снимали эти деньги. Кожаев отметил, что, пока эта процедура проходила согласование в банках, видео не сохранились, сообщает « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, телефонные мошенники, представившись сотрудниками Рокетбанка, похитили у HR-менеджера этой же кредитной организации 120 тысяч рублей. Злоумышленник, ссылаясь на участившиеся случаи мошенничества, порекомендовал женщине перевести деньги со всех карт на счёт в Рокетбанк.