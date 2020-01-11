21-летняя британка погибла в Австралии, наблюдая за рассветом на побережье. Мадалин Дэвис и её друзья перелезли через установленное на скале ограждение, чтобы подойти к краю обрыва.
Девушка не удержалась на ногах и сорвалась в воду с высоты 30 метров. Её тело спустя четыре часа нашли спасатели,
British backpacker, Madalyn Davis, 21, plunges to her death from Sydney cliff— Fairenhite (@fairenhite)
https://t.co/lmKdxTzkwk January 13, 2020
В Австралию модель приехала в конце 2019 года и не планировала возвращаться на родину. Друзьям гражданка Великобритании рассказывала, что у неё всё отлично.
В августе 2019 года там же погибла 27-летняя девушка, которая фотографировалась на фоне моря.
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