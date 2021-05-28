Многодетная семья пострадала в ДТП в Якутии

https://static.news.ru/photo/fd998f36-ae8f-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутии в результате опрокидывания автомобиля пострадала семья с тремя детьми. Травмы получили пять человек. Старший ребёнок — девочка 14 лет — впала в кому. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления ГИБДД.

По данным полиции, 29-летний водитель автомобиля Toyota Succeed не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина перевернулась. Сам водитель, его супруга и трое детей получили травмы различной степени тяжести. При этом у старшей дочери, школьницы 14 лет, в результате тяжёлой черепно-мозговой травмы развился отёк мозга, она впала в кому.

Младшие дети отделались ушибами, ссадинами и переломом голени у мальчика 2014 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы.

Водитель в момент ДТП находился в трезвом состоянии, к административной ответственности за нарушения ПДД за последний год не привлекался. Права мужчина получил в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Сочи нарушитель во время погони протаранил полицейскую машину.