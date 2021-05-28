Многодетная семья пострадала в ДТП в Якутии

В Якутии в результате опрокидывания автомобиля пострадала семья с тремя детьми. Травмы получили пять человек. Старший ребёнок — девочка 14 лет — впала в кому. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления ГИБДД.
По данным полиции, 29-летний водитель автомобиля Toyota Succeed
Младшие дети отделались ушибами, ссадинами и переломом голени у мальчика 2014 года рождения.
Пострадавшие госпитализированы.
Водитель в момент ДТП находился в трезвом состоянии, к административной ответственности за нарушения ПДД за последний год не привлекался. Права мужчина получил в декабре 2020 года.
Ранее сообщалось, что в Сочи нарушитель во время погони протаранил полицейскую машину.