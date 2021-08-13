Минобороны раскрыло детали крушения самолёта Бе-200 в Турции

Пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Ведомство также раскрыло детали катастрофы.

14 августа 2021 года около трёх часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населённого пункта Адана потерпел катастрофу российский самолёт Бе-200, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции и все они погибли. По некоторой информации, это был самолёт, арендованный у РФ для борьбы с лесными пожарными.

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что упавший Бе-200 принадлежал ведомству, передаёт ТАСС. Для выяснения причин к месту катастрофы направлена комиссия ведомства.

Ранее вертолёт с туристами упал в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке. Авария произошла 12 августа. По предварительным данным, вертолёт Ми-8 аэрокомпании «Витязь-Аэро» рухнул в воду при посадке у кордона Озёрного.

На борту было 16 человек — 13 туристов и три члена экипажа. Выжили восемь человек.