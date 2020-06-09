Михалков: Ефремов пришёл к «закономерному финалу»

https://static.news.ru/photo/644585a2-aa56-11ea-936a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков считает, что ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов в центре Москвы, сев пьяным за руль, было «закономерным финалом».

Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью финал, — сказал Михалков РИА Новости Михалков.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.