https://static.news.ru/photo/0e29cf54-3d08-11ea-82fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работающий в Москве гражданин Узбекистана Омон Абдурахманов обратился в городское управление Следственного комитета с жалобой на действия полицейских. Силовики под предлогом проверки документов задержали его с родственником на юго-востоке столицы, после чего составили протокол о неповиновении представителю власти и пообещали депортировать.

Как следует из заявления в СК, копия которого имеется в распоряжении NEWS.ru, Абдурахманов просит завести уголовное дело на сотрудника ОМВД Выхино-Жулебино Уральцева и его неизвестных коллег в связи с незаконным задержанием, превышением служебных полномочий с использованием насилия и угрозой его применения, а также фальсификацией материалов административного дела.

Вечером 17 января возле дома 15, корп. 1 на улице Ферганской полицейские окружили автомобиль, в котором находился Омон Абдурахманов со своим родственником Охунжоном Рискиевым. Один из силовиков потребовал от Абдурахманова документы, в ответ на что мужчина попросил у сотрудника МВД предъявить служебное удостоверение, но тот «резко отказался».

Я попросил объяснить основания проверки документов, он заявил, что основанием проверки документов является проверка документов, — говорится в заявлении.

Несмотря на ссылки гражданина Узбекистана на закон «О полиции», нормы которого требуют «совершенно другие основания для проверки», полицейский, как указывает Абдурахманов, «ответил, что ему всё равно, и он имеет право проверять документы на основании проверки документов, а подозревать на основании своих подозрений».

Когда мужчина стал снимать происходящее на видео, полицейский вытащил его с родственником из машины, надел на них наручники, не дав запереть салон автомобиля. Затем их доставили в отдел МВД по столичному району Выхино-Жулебино, где дежурный по фамилии Уральцев стал кричать на задержанных.

Когда я потребовал переводчика, так как не достаточно владею юридической лексикой русского языка, и вызова консула и адвоката, [полицейский] ответил, что ничего этого делать не будет, — указано в заявлении.

По словам Абдурахманова, Уральцев якобы отказался принимать от задержанных жалобу на нарушение их прав, а в итоге на рабочих-мигрантов составили протокол по статье КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

После того, как мужчин через несколько часов отпустили из отдела, они отправились в трамвмпункт, где у них зафиксировали «ушибленные травмы кистей рук и лучезапястного суставов».

Вечером 20 января домой к Абдурахманову и Рисиеву пришли сержант и лейтенант полиции, объявив, что депортируют их якобы за «дерзкие разговоры» с представителями власти. Автор заявления указал, что депортация осуществляется за миграционные правонарушения, которых он и его родственник не совершали, а поведение силовиков назвал продолжением противоправных действия, совершённых 17 января.

Как писал NEWS.ru, внушительное число сидящих в московских СИЗО являются мигрантами, прибывшими в столичный регион из бывших центральноазиатских республик СССР. Как сообщила член городской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, многие иностранцы находятся в изоляторах «избитые и униженные», часто не понимая сути обвинений из-за языкового барьера и отсутствия нормальных переводчиков.