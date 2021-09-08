МЧС: судьба двоих человек остаётся неизвестной после взрыва в Ногинске

Сотрудники МЧС по Московской области заявили о поисках ещё двух людей на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске. Проводится поисково-спасательная операция, судьба пропавших на данный момент неизвестна, сообщает РЕН ТВ.

На сегодня число погибших под завалами дома возросло до пяти человек, последним из-под обломков извлекли тело 10-летнего мальчика. Пострадавшими числятся 15 человек, в том числе двое детей. По одной из версий, причиной взрыва могла стать неисправность газового магистрального оборудования или строительного баллона.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что здание в Ногинске подлежит восстановлению после взрыва газа. Его слова приводит ТАСС. При этом ранее в администрации Богородского городского округа Московской области не исключили расселение повреждённого дома.

Ранее стало известно, кем был один из двух погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме подмосковного Ногинска. В результате ЧП погиб инструктор Центра подготовки космонавтов.