МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при обстреле Гянджи

https://static.news.ru/photo/aca88d42-1042-11eb-8a1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Спасатели извлекли из-под разрушенных домов в подвергшейся ракетному обстрелу Гяндже 13 тел, сообщили в МЧС Азербайджана.

Также в ведомстве уточнили, что на данный момент известно о 52 раненых, передаёт РИА Новости.

Спасатели извлекли из-под завалов тела 13 человек. Ранены 52 человека, — говорится в сообщении.

ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. В результате обстрела погибли и ранены мирные жители. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

Как писал NEWS.ru, азербайджанский лидер Ильхам Алиев планирует в ближайшее время обратиться к гражданам страны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.