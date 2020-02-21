https://static.news.ru/photo/154190de-54ae-11ea-b09c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омский районный суд вынес приговор жителям Омска, которые истязали 8-летнего мальчика. Мать ребёнка и её сожитель наказывали мальчика, заставляя его стоять на коленях на гречке.

Суд приговорил мать к 1,5 годам колонии, ее сожителя — к 4,5 годам общего режима, — сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Омской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Калининграда после ссоры с дочерью угрожала выкинуть своего внука из окна. Инцидент произошёл 19 февраля. Женщина была доставлена в отдел полиции.

В Москве 14-летний мальчик и её 15-летняя сестра сбежали из дома из-за того, что отец их систематически избивал. Дети рассказали, что злоумышленник часто бил их кожаной плёткой, а также использовал ремень и кулаки. Кроме детей, доставалось матери и тёще мужчины. Перед побегом подростки составили план дальнейшей жизни. Девочка хотела поступить в колледж, мальчик — уйти в армию.