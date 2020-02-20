https://static.news.ru/photo/d3dc39e6-53e5-11ea-9da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде 47-летняя женщина поссорилась со своей 23-летней дочерью и угрожала выбросить в окно своего внука.

Инцидент произошёл 19 февраля на улице Олега Кошевого. На место происшествия были вызваны стражи порядка. Они доставили женщину в отдел полиции. В больницу на время разбирательств были помещены шестилетний сын задержанной и внук в возрасте одного года и восьми месяцев.

Сотрудники полиции совместно с органами опеки и попечительства изучают условия проживания детей, будет проводиться в том числе и профилактическая работа для обеспечения их безопасности, — заявила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Сообщается, что семья приехала в Калининград из другого региона России год назад. Она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

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