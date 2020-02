Как уточняет New York Post, изначально было найдено тело одного новорождённого. Спустя шесть часов поисков удалось обнаружить второго ребёнка. Как умерли дети, как их тела оказались в центре и приходятся ли они друг другу родственниками неизвестно.

Two dead newborns found at New Jersey recycling center https://t.co/VltqrftTJ7 pic.twitter.com/zkOjs35z8t