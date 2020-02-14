https://static.news.ru/photo/d0047d50-4f1d-11ea-bf8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пожаловавшиеся на жестокость родителей 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра давно планировали сбежать из дома. Окончательное решение они приняли 9 февраля.

По словам подростков, отец избил их без какой-либо причины. Их слова подтверждает медосвидетельствование — у девочки зафиксировано сотрясение мозга, ушибы головы, шеи, спины, верхних и нижний конечностей, а у её брата врачи обнаружили кровоподтёки на правом предплечье.

Дети рассказали, что обычно родитель использовал для наказания кожаную плётку, ремень и кулаки. При этом от гнева мужчины нередко страдали его мать и тёща.

Перед побегом подростки составили план на ближайшие годы. Девочка планировала поступить в колледж, а мальчик уйти в армию. Они добавили, что их старшие брат и сестра в своё время тоже хотели убежать, однако так и не решились. В настоящее время они живут отдельно, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что 17-летний житель Омска сбежал из детского интерната, когда его решили отправить в психиатрическую больницу. Подросток сообщил омским журналистам о побоях и давлении со стороны педагогов.