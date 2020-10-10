Мать повесила четырёхлетнего сына в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c40ec580-0bf3-11eb-b84a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Пушкино мать подозревается в убийстве четырёхлетнего сына. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК России Ольга Врадий.

По данным РЕН ТВ, трагедия произошла в многодетной семье. Всего в ней воспитывали четверых детей. В момент инцидента отца дома не было, он гулял с другими детьми. Предполагалось, что мать с младшим ребёнком останутся дома, чтобы малыш выучил стих в детский сад.

По версии следствия, женщина повесила ребёнка. Его тело обнаружил отец. Объяснить мотив преступления подозреваемая не смогла. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В данное время она задержана.

На месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что житель Алтайского края предстанет перед судом за жестокое убийство двухмесячного сына. Малыш плакал, чем очень разозлил родителя, который в тот момент был по обыкновению пьян. Преступление было совершено в городе Бийске в январе 2020 года. Роковым вечером 45-летний мужчина остался с ребёнком один. Младенец никак не мог угомониться, а его отец — умерить свой гнев. Тогда он стал избивать ребёнка руками и ногами. В какой-то момент он ударил сына головой «о предметы обстановки в квартире», писал NEWS.ru.