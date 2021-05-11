Мать казанского стрелка прокомментировала стрельбу в школе

Мать казанского стрелка прокомментировала ЧП, произошедшее в гимназии № 175. Женщина рассказала, что ничего не знала о готовящемся нападении, передаёт Life.
Мать Ильназа Галявиева
Женщина сказала, что знала о лицензии на хранение оружия. Сейчас она находится в шоковом состоянии и не может попасть домой, так как квартиру обследуют сапёры.
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.
В результате атаки на школу погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.
Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент покупки ружья Ильназом Галявиевым. Как выяснилось, стрелок покупал оружие в Йошкар-Оле.