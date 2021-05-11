Мать казанского стрелка прокомментировала стрельбу в школе

https://static.news.ru/photo/a2420fd8-b25c-11eb-bef0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/region_kazan116/Global Look Press

Мать казанского стрелка прокомментировала ЧП, произошедшее в гимназии № 175. Женщина рассказала, что ничего не знала о готовящемся нападении, передаёт Life.

Мать Ильназа Галявиева сообщила , что когда сын принёс ружьё домой, она поинтересовалась у него, что это. Она также была против оружия в доме, но повлиять на сына не могла. Молодой человек тогда ей ответил на все вопросы: «Не лезь, я буду охотиться».

Женщина сказала, что знала о лицензии на хранение оружия. Сейчас она находится в шоковом состоянии и не может попасть домой, так как квартиру обследуют сапёры.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.

В результате атаки на школу погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент покупки ружья Ильназом Галявиевым. Как выяснилось, стрелок покупал оружие в Йошкар-Оле.