Роспотребнадзор сообщил о 25 отравившихся японской едой в городе Шахты Ростовской области. Все они заказывали еду в сети ресторанов «Суши Микс».
Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование. Работа сети ресторанов на это время будет приостановлена,
В суд направлены материалы для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности заведения. По данным следственного комитета, у всех пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция.
Первые сообщения об отравившихся начали появляться в местных СМИ ещё 18 декабря. Изначально речь шла 12 горожанах, обратившихся к врачам. На следующий день по сообщениям СМИ следственный комитет начал доследственную проверку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое отравление блюдами из доставки еды произошло в Красноярске. В общей сложности пострадали 39 человек.
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