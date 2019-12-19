https://static.news.ru/photo/ed7a3a62-22ab-11ea-91bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Роспотребнадзор сообщил о 25 отравившихся японской едой в городе Шахты Ростовской области. Все они заказывали еду в сети ресторанов «Суши Микс».

Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование. Работа сети ресторанов на это время будет приостановлена, сообщает областное ведомство.

В суд направлены материалы для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности заведения. По данным следственного комитета, у всех пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция.

Первые сообщения об отравившихся начали появляться в местных СМИ ещё 18 декабря. Изначально речь шла 12 горожанах, обратившихся к врачам. На следующий день по сообщениям СМИ следственный комитет начал доследственную проверку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое отравление блюдами из доставки еды произошло в Красноярске. В общей сложности пострадали 39 человек.