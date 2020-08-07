Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы произошло массовое ДТП. Один человек пострадал.

Инцидент произошёл на Варшавском шоссе. Столкнулись пять автомобилей. При этом одна машина дымится.

Сотрудники скорой помощи осматривают потерпевшего. На месте происшествия работают полицейские. Они выясняют причину аварии, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье произошло массовое ДТП. Там столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина. В результате происшествия было парализовано движение на трассе А-107.