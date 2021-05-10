Mash: дома у одного из казанских стрелков прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/bf943804-b22f-11eb-a599-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В квартире одного из устроивших стрельбу в школе в Казани произошёл взрыв. До этого молодой человек заявил, что у него дома заложена бомба.

На текущий момент дом на улице Туганлык эвакуируют. Уточняется, что во время инцидента в квартире находилась мать стрелка.

Ранее правоохранители задержали одного из стрелявших в школе в Казани. Telegram-канал «Еду в Татарстан» опубликовал видео задержания.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. Неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Погибли, по последним данным, 13 человек. По предварительной информации, среди жертв — ученики, а также один из преподавателей, охранник и уборщица. Ещё 12 человек, в том числе один взрослый, госпитализированы. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

Сообщается, что стрелков было двое. Один из них задержан. Второй стрелок, по разной информации, продолжает удерживать заложников или ликвидирован. Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Около школы дежурят машины скорой помощи. В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.