https://static.news.ru/photo/bfc03558-2f86-11ea-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariapoga_/instagram.com

Жена футболиста Павла Погребняка Мария получила травму, катаясь на квадроцикле по пустыне Дубая.

Инцидент произошёл во время экскурсии, купленной за $1 тысячу в честь дня рождения среднего сына. Семье предложили прокатиться на квадроциклах, которые выглядели не очень надёжными.

Села сзади! Пошли на поворот, а там кто-то неожиданно выскочил, руль вправо и всё — мы перевернулись, а дальше боль. Слава богу, сын не пострадал, весь удар пришёлся на меня, — рассказала Погребняк.

Пострадавшей сразу же оказали медицинскую помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что Мария Погребняк попала в больницу с нервным срывом. Причиной этого стал интернет-конкурс, соорганизатором которого она выступила.