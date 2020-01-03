Жена футболиста Павла Погребняка Мария получила травму, катаясь на квадроцикле по пустыне Дубая.
Инцидент произошёл во время экскурсии, купленной за $1 тысячу в честь дня рождения среднего сына. Семье предложили прокатиться на квадроциклах, которые выглядели не очень надёжными.
Села сзади! Пошли на поворот, а там кто-то неожиданно выскочил, руль вправо и всё — мы перевернулись, а дальше боль. Слава богу, сын не пострадал, весь удар пришёлся на меня, — рассказала Погребняк.
Пострадавшей сразу же оказали медицинскую помощь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Слава Богу мы дома! Решили день рождения Паши отметить в пустыне! За экскурсию заплатили 70 тыс! Что нам обещали: Серфинг по песку, катание на верблюдах, вкусный ужин,фееричное шоу и крутая экскурсия по пустыни! Машина за нами приехала в 15:00 в 16:00 мы доехали до пустыни, по ней 20 мин проехали на этом же джипе, не экстрима, не зрелищ! Высадили ровно на 5 мин для фото и опять в машину! Все начали нервничать, спрашивать когда мы уже выйдем из машины и поедем кататься на квадриках, сёрфинге, верблюдах????ответ: скоро! Впереди нас ждала ещё дорога в 30 мин! На тот момент мы уже 2 часа ехали в джипе! Все время в машине составило 2.40 дети никакие, все расстроенные и голодные! Наконец-то добрались до места и там..... огромное количество людей Бесконечные очереди ... Стоят квадрики за деньги, половина из них изношены Для катания отведён маленький пятачок на котором огромное количество катающихся! Место очень опасное, можно столкнуться! Поэтому я решила поехать с ребёнком! Села сзади! Пошли на поворот и там кто-то выскочил,мы руль в право, а дальше боль..... мы перевернулись Слава Богу сын не пострадал, весь удар пришёлся на меня! Обещанного серфинга не было в помине! А если вы хотите прокатиться на верблюде, то либо опять платите или ждите 30 мин! Далее был ужин...... он сломал нас всехЭто ангар где сидит 1000 людей .Из еды рис,но вы выряд ли успеете его взять салатов уже не осталось....посуда(с отбитыми краями) закончилась, поставили одноразовые дети чтобы хоть как-то перекусили мы для них нашли кукурузу за 10 дерхам! Вот такая вот экскурсия за 1.000 баксов!Нас просто развели на деньги! Будьте внимательны! Не берите экскурсию на джипах по пустыне с ужином! Особенно у этого агенства @royaladventure
Ранее NEWS.ru писал, что Мария Погребняк попала в больницу с нервным срывом. Причиной этого стал интернет-конкурс, соорганизатором которого она выступила.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен