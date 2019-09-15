https://static.news.ru/photo/5d37eade-d7b1-11e9-95cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России по Кемеровской области/vk.com

Двое детей получили травмы во время пожара в частном доме в Кемерово. Это произошло из-за вспыхнувшего телевизора. Пострадавших доставили в ожоговый центр, рассказал пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Одному потерпевшему три года, второму — несколько месяцев, передаёт РИА Новости . Старший находится в состоянии средней степени тяжести, младший — в тяжёлом.

В МЧС по Кузбассу добавили, что огонь ликвидировали до прибытия сил пожарной охраны.

Ранее News.ru сообщал, что взрыв газового баллона в городе Тихорецке (Краснодарский край) ранил четырёх человек. Среди них двое детей. Ёмкость находилась в автомобиле.