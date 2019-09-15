Двое детей получили травмы во время пожара в частном доме в Кемерово. Это произошло из-за вспыхнувшего телевизора. Пострадавших доставили в ожоговый центр, рассказал пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
Одному потерпевшему три года, второму — несколько месяцев, передаёт
В МЧС по Кузбассу добавили, что огонь ликвидировали до прибытия сил пожарной охраны.
Ранее News.ru сообщал, что взрыв газового баллона в городе Тихорецке (Краснодарский край) ранил четырёх человек. Среди них двое детей. Ёмкость находилась в автомобиле.