Полицейские Ленинградской области ищут человека, который под видом священнослужителя похитил у директора коммерческой фирмы 3 млн рублей. Инцидент произошёл в одном из банков города Кириши.
Неизвестный злоумышленник, представившись служителем церкви, в помещении одного из банков похитил принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 3 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Преступник разыскивается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писал News.ru, неизвестные злоумышленники ограбили мужчину в Москве, отобрав у него рюкзак, в котором находились 5 млн рублей. Инцидент произошёл у станции метро «Люблино». Во время нападения житель столицы получил травму головы. В настоящее время он госпитализирован. Грабители скрылись с места преступления на автомобиле.