Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спасатели эвакуировали на вертолёте и передали медикам москвича, повредившего ногу во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Травму 31-летний альпинист получил в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.

Вчера из-за плохих погодных условий спасательные работы были приостановлены. Сегодня утром спасатели на вертолёте МЧС России Ми-8 эвакуировали пострадавшего в селение Шалушка, где он был передан бригаде скорой помощи для...